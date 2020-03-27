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İtalya eski başbakanından AB'ye ağır eleştiri: Yılanlar ve çakallar mağarası

İtalya'nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini, Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.

27.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:31
İtalya eski başbakanından AB'ye ağır eleştiri: Yılanlar ve çakallar mağarası
İtalya 'nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini, Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Salvini, AB'yi "Yılanlar ve çakallar mağarası" diyerek eleştirdi.

Salvini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB'den nefret ediyor ve tiksiniyorum. Birlikten ziyade, yılanlar ve çakallar mağarası. Önce virüsü yeneceğiz, sonra dönüp AB'yi düşüneceğiz. Gerekirse teşekkür etmeden ayrılacağız" ifadelerini kullandı.


- İtalya

Kaynak: DHA

Etiketler: Avrupa Birliği, Matteo Salvini, İtalya, Dünya

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