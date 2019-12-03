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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina: "Türkiye'ye karşı iyi hazırlanmalıyız"

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı (FIGC) Gabriele Gravina, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında karşılaşacakları Türkiye'ye karşı iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

03.12.2019 22:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:29

Federasyonu Başkanı (FIGC) Gabriele Gravina, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında karşılaşacakları 'ye karşı iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

İtalya'da basınına yönelik bir seminere konuşmacı olarak katılan Gravina, çıkışta Türk gazetecilere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında oynayacakları Türkiye maçını değerlendirdi.

Gravina, "Gök mavili" olarak anılan takımlarının 10'da 10 yaparak eleme grubundan çıkma başarısı göstermesinin ülkesinde büyük sevinç yarattığını ve pek çok İtalyanın da bu coşkuyu paylaştığını ifade etti.

Gravina, Türkiye, İsviçre ve Galler'den oluşan A Grubu'nda İtalya'nın favori gözüktüğüne dair ülkesinde çıkan yorumlara ihtiyatla yaklaşarak, "Grupta favori gözüktüğümüz yorumlarına karşın ben bu grubu yüksek riskli olarak tanımlıyorum. Heyecanımızı biraz daha kontrol ederek, daha iyi konsantre olup, mütevazi bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

FIGC Başkanı, İtalyan futbolunun daha da gelişmesi gerektiğine ve EURO 2020'ye iyi hazırlanmaları gerektiğini vurguladı.

Gravina, EURO 2020'nin aynı zamanda açılış karşılaşması olan Türkiye ile yapacakları maça işaret ederek, "İlk maça iyi hazırlanmalıyız çünkü çok önemli, çünkü belirleyici bir maç. Bizim kendimizi dünyaya göstereceğimiz bir maç. Türkiye'ye karşı iyi şekilde mücadele edebilmek için en iyi performansımız ve en iyi enerjimizle sahada yer almalıyız." diye konuştu.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina:

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Kaynak: AA


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