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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina sezona mayısta devam edilmesini umuyor

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan futbol liglerine mayısta devam edilmesini umduğunu, sezonu tamamlamaları gerektiğini söyledi.

13.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:24
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina sezona mayısta devam edilmesini umuyor
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan futbol liglerine mayısta devam edilmesini umduğunu, sezonu tamamlamaları gerektiğini söyledi.
Sky kanalına Skype ile bağlantı yapan Gravina, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 Mart'tan beri maçların yapılmadığı futbol sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Gravina, "Daha önce söylediğimi tekrar etmeliyim ki, sporcuların sağlığına dair güvence olduğunda yeniden başlayabiliriz." diye konuştu.
Gravina, futbolcuların sezonun yeniden başlaması için mayıs ayı başında koronavirüs için test edilebileceğini ardından da sezonun kaldığı yerden devam etmesine yönelik hazırlıkların başlamasını umduğunu kaydetti.

Gravina, bu konuya ilişkin ilerleyen günlerde teknik ve bilim kurullarıyla sonraki aşamaları değerlendireceklerini, FIFA ve yetkililerden gelecek değerlendirmeleri dikkate alacaklarını belirterek, "Umut, mümkün olan en kısa zamanda başlamamız. Bir son, bitiş tarihimiz yok ama sezonu tamamlamalıyız. Eğer tamamlayamazsak olumsuz sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede 19 bin 899 kişi hayatını kaybederken, toplamda 156 bin 363 kişiye koronavirüs bulaşmıştı.
İtalya'da hükümet, geçen hafta aldığı kararla ülkede evden çıkma yasağını, toplu etkinlikleri sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini 3 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Futbol Federasyonu, İtalya, Futbol, Skype, Spor
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