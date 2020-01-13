İtalya Futbol Federasyonu'nun ihmalkarlığı, Merih Demiral'ın sakatlığında etkili oldu

Juventus forması giyen milli yıldızımız Merih Demiral ve Roma forması giyen İtalyanlar'ın son dönemdeki en yetenekli oyuncularından biri olan Nicolo Zaniolo'nun aynı maçta çapraz bağlarını koparması sonrası gözler, İtalya Futbol Federasyonu'nun ihmalkar tutumuna çevrildi.

Roma Olimpico Stadyumu'nda cumartesi akşamı saat 20.00'de Lazio ile Napoli karşı karşıya geldi. Mücadelenin bitiminde yaklaşık 26 saat sonra Roma ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadyum zemin uzmanlarının görüşüne göre; bir zeminin dinlenmesi ve bir sonraki mücadeleye hazır olması için aradan en az 48 saat geçmesi gerekiyor.

Zeminin henüz yeterli bakımının yapılmaması ve kötü durumda olması, sakatlıkların en büyük nedeni oldu.

Her iki oyuncu da darbeye bağlı olmaksızın, zemine bastıkları anda çapraz bağlarını kopardı ve EURO 2020'de forma giyme şansları da büyük ölçüde kaçtı.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYORDU

UEFA Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere hemen hemen her turnuvada eğer 2 kulüp 1 stadyumu kullanıyorsa, aynı stadyumda maç oynatılmıyor. Lazio ve Roma, Inter ve Milan, Ankaragücü ve Gençlerbirliği gibi örneklerde ilgili federasyon, iki takımın maçlarının aynı hafta evde oynatılmaması için fikstüre özel olarak dikkat ediyor.

İtalya Futbol Federasyonu'nun benzer kurumların dikkatine sahip olmaması ve Olimpico'ya 48 saat geçmeden iki büyük ve kritik maçı koyması, sakatlıklara adeta davetiye çıkardı.

(Sporx)