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İtalya hükümeti zaruri faaliyetleri olmayan tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verdi

İtalya hükümeti zaruri faaliyetleri olmayan tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verdi

22.03.2020 02:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 02:45
İtalya hükümeti zaruri faaliyetleri olmayan tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verdi
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ülkede zaruri faaliyetleri olmayan tüm iş yerlerinin kapatılması talimatını verdi. Aldıkları önlemlerin 'sert' olduğunu kabul eden Başbakan Conte, "Bunun farkındayım ama başka alternatif yok." dedi.

İtalya'da son 24 saatte 793 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybet mesi üzerine önlemleri sıkılaştıran İtalya hükümeti stratejik faaliyet gütmeyen tüm şirketlerin 3 Nisan'a kadar kapatılacağını açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İtalya, Dünya

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