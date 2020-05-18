İtalya ihtiyatlı şekilde yeniden normale dönüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Avrupa'da ilk etkilenen İtalya'da 2 ayı aşkın sürenin ardından bugün kademeli normale dönüş çerçevesinde ibadethaneler, mağazalar, müzeler ve pek çok iş yeri yeniden açıldı.

İtalya ihtiyatlı şekilde yeniden normale dönüyor
18.05.2020 21:03 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:03
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Avrupa'da ilk etkilenen İtalya'da 2 ayı aşkın sürenin ardından bugün kademeli normale dönüş çerçevesinde ibadethaneler, mağazalar, müzeler ve pek çok iş yeri yeniden açıldı.
İtalya, Başbakan Giuseppe Conte'nin daha önce "Virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak tanımladığı "2. Aşama"nın yeni dönemine geçildi.
Başbakan Conte'nin dün imzaladığı son kararname çerçevesinde, Kovid-19 salgınına karşı getirilen sıkı tedbirler, bugün itibarıyla biraz daha gevşetildi.
Mağazalar, restoranlar, müzeler, kuaförler ve kilise, cami, sinagog gibi ibadethaneler de sosyal mesafe ve hijyen koşulları çerçevesinde giriş-çıkışlar düzenlenerek yeniden açıldı.
Ayrıca son kararnameyle sokağa çıkış kısıtlamaları ve izin belgesi uygulamasına da son verilirken, bölge içinde seyahate izin çıktı. Ülke içinde bölgeler arası seyahate ise 3 Haziran'dan sonra izin verilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa, İtalya, Güncel, Haber

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