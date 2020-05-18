İtalya ihtiyatlı şekilde yeniden normale dönüyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Avrupa'da ilk etkilenen İtalya'da 2 ayı aşkın sürenin ardından bugün kademeli normale dönüş çerçevesinde ibadethaneler, mağazalar, müzeler ve pek çok iş yeri yeniden açıldı.
18.05.2020 21:03 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:03
Başbakan Conte'nin dün imzaladığı son kararname çerçevesinde, Kovid-19 salgınına karşı getirilen sıkı tedbirler, bugün itibarıyla biraz daha gevşetildi.
Mağazalar, restoranlar, müzeler, kuaförler ve kilise, cami, sinagog gibi ibadethaneler de sosyal mesafe ve hijyen koşulları çerçevesinde giriş-çıkışlar düzenlenerek yeniden açıldı.
Ayrıca son kararnameyle sokağa çıkış kısıtlamaları ve izin belgesi uygulamasına da son verilirken, bölge içinde seyahate izin çıktı. Ülke içinde bölgeler arası seyahate ise 3 Haziran'dan sonra izin verilecek.
Kaynak: AA