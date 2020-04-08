Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İtalya, Kovid-19 nedeniyle limanlarını düzensiz göçmenlere kapatıyor

İtalya, Akdeniz'de sivil toplum kuruluşlarınca (STK) kurtarılan düzensiz göçmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını gerekçe göstererek limanlarını kapatıyor.

08.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:22
İtalya, Kovid-19 nedeniyle limanlarını düzensiz göçmenlere kapatıyor

İtalya , Akdeniz 'de sivil toplum kuruluşlarınca (STK) kurtarılan düzensiz göçmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını gerekçe göstererek limanlarını kapatıyor.


İtalyan basınında yer alan haberlerde, Sağlık, İçişleri, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının dörtlü kararnamesiyle İtalya, limanlarını Akdeniz'de İtalyan arama-kurtarma sahası (SAR) dışında kurtarılan göçmenlere kapatıyor.

Dörtlü kararnamede, ülkedeki mevcut koronavirüs salgını riski dolayısıyla İtalya limanlarının, Hamburg Deniz Arama-Kurtarma Sözleşmesi'nde belirtilen uygun güvenli şartları barındırmadığı gerekçesiyle bir süreliğine kapatılacağı belirtildi. Buna göre, 7 haftadır koronavirüs acil durumu içerisindeki ülkede bu durum sona erinceye kadar limanların kapalı kalmaya devam edeceği kaydedildi.


Akdeniz'deki göçmen kurtarma faaliyetlerine devam eden ve son olarak kurtardığı göçmenleri İtalya'da bir limana taşımak isteyen Alman STK Sea-Eye'a ait Alan Kurdi gemisine de bu kapsamda izin çıkmadığı belirtildi.


-Lampedusa Adası'nda protesto

İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'na son günlerde ulaşan düzensiz göçmenler nedeniyle ada sakinlerinin belediye önünde protesto düzenlediği bildirildi.


Ulusal basındaki haberlere göre, 60 kadar ada sakininin, "Biz karantinadayız, onlar sokaklarda gezebiliyorlar. Bu adaya kimse gelmemeli." ifadesini kullandıkları belirtildi.


Lampedusalıları öfkelendiren durumun, adadaki göçmen karşılama merkezinden çıkıp dolaşan 3 göçmen olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Akdeniz, İtalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İtalya, Kovid-19 nedeniyle limanlarını düzensiz göçmenlere kapatıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya’yı geçerek 4. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haberler
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi
’Seni paramparça edeceğim’ diyerek İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs yakalandı Haberler
"Seni paramparça edeceğim" diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Bağcılar’da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10'unda korona çıktı
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Haberler
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

21:41: Elazığ'da bir apartman daha karantinaya alındı - Haber 21:40: - İngilizler, koronaya rağmen parklara akın etti - Haber 21:40: Fransa'da korona nedeniyle ölü sayısı 10 bin 869'e ulaştı - Haber 21:40: KAYSERİ İŞKUR'da 4 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 21:39: Ödemiş TÜGVA'dan ihtiyaç sahiplerine yardım - Haber 21:00: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi - Haber 20:56: Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi - Haber 20:27: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde - Haber 20:00: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi - Haber 19:52: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin