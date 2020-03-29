İtalya Kovid-19 vakalarında düşüş bekliyor
İtalya Sağlık Bakan Yardımcısı Sileri, koronavirüs vakalarında 7-10 gün içinde ciddi düşüşler gözlemeyi beklediklerini söyledi.
29.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:16
İtalya Sağlık Bakan Yardımcısı Sileri, koronavirüs vakalarında 7-10 gün içinde ciddi düşüşler gözlemeyi beklediklerini söyledi.
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Kaynak: Dunya.com