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İtalya kültür bakanlığı'ndan paper moon'a ödül

İtalyan Kültür Bakanlığı tarafından verilen 'Diploma of Good Cuisine' ödülünün bu yılki sahibi Paper Moon oldu.

20.09.2019 11:34İtalya kültür bakanlığı'ndan paper moon'a ödül
İtalyan Kültür Bakanlığı tarafından verilen 'Diploma of Good Cuisine' ödülünün bu yılki sahibi Paper Moon oldu.

İtalyan yeme içme kültürünün tüm dünyada yayılması ve gastronomi etrafındaki ekonominin gelişmesi hedefiyle İtalyan Kültür Bakanlığı'na bağlı Accademia Italiana della Cucina tarafından verilen 'Diploma of Good Cuisine' ödülüne bu yıl Akkök Holding bünyesinde bulunan Paper Moon layık görüldü.

İtalya ve Türkiye arasında gastroekonomi ve gastroturizm alanında kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesi için önemli çalışmalara imza atmayı hedefleyen Accademia Italiana della Cucina İstanbul tarafından takdim edilen ödülü Paper Moon adına Paper Moon Executive Şefi Giuseppe Pressani aldı.



Kültür Bakanlığı, Paper Moon, Güncel

Kaynak: DHA

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