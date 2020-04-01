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İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ilk 10 bin vakaya; İtalya 41 günde, İspanya 48 günde Türkiye ise 21 günde ulaştı. Bu istatistik, kamuoyunda Türkiye'nin İtalya ve İspanya'dan daha fazla etkileneceği tartışmalarının ortaya atılmasına sebep oldu.

01.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:44

Çin'de ortaya çıkan ve Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 860 bin 793'e ulaşırken 42 bin 354 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Salgın sebebiyle ülkemizde de 214 kişi hayatını kaybederken 13 bin 531 vatandaşımız virüsle enfekte oldu. Türkiye 'de vaka sayısının hızla artması ise Türkiye'nin en fazla can kaybı yaşanan iki Avrupa ülkesi İtalya ve İspanya ile kıyaslanmasına sebep oldu.

İTALYA 41, İSPANYA 48, TÜRKİYE 21 GÜNDE ULAŞTI

Habermetre verilerine göre; koronavirüsün en fazla can aldığı ülke olan İtalya, ilk 10 bin vakasına salgının ülkede görüldüğü tarihten 41 gün sonra ulaşırken İspanya 48'inci günde ulaştı. Türkiye ise ilk 10 bin vakayı 21 günde aştı. Bu istatistik, Türkiye'nin İtalya ve İspanya ile kıyaslanmasına sebep olurken; kamuoyunda Türkiye'nin salgında daha vahim duruma gelip gelmeyeceği tartışma konusu oldu.

Öte yandan ölümcül salgın; İtalya'da 12 bin 428, İspanya'da 8 bin 464, Türkiye'de ise 214 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı

ABD 2 AY SONRA 10 BİN VAKAYA ULAŞTI

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde ise ilk vakanın tespit edilmesinden yaklaşık 2 ay sonra 10 bin vaka sınırı aşıldı.

EN FAZLA VAKA ABD'DE

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemi haline gelen yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı gün geçtikçe artış gösteriyor. Bu kapsamda en fazla vakanın yaşandığı ülke 189 bin 633 ile ABD olurken, ikinci sırada 105 bin 792 ile İtalya yer aldı.

En fazla vakanın görüldüğü ülkeler şu şekilde:

ABD: 189.633

İtalya: 105.792

İspanya: 95.923

Çin: 82.301

Almanya: 71.808

Fransa: 52.836

İran: 44.605

İngiltere: 25.481

İsviçre: 16.605

Türkiye : 13.531

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İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, İspanya, İtalya, Güncel

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Yeni tip Koronavirüs salgınında İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı

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