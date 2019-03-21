İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Resim Sergisi

Aria
Art Gallery İstanbul
'un Art Ankara
5. Çağdaş Sanat Fuarı'nda sergilenen eserleri, İtalya
'nın Ankara Büyükelçiliği'nde izlenime sunuldu. Büyükelçilik
rezidansındaki serginin açılışını İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ile Aria Art Gallery'nin kurucusu Elio D'anna yaptı.
Sergide Fabrizio Corneli, Angelo Brescianini, Beatrice Gallori, Sossio, Tarık Berber ve Gencay Kasapçı'ya ait eserler bulunuyor.
Zero art tekniğinin temsilcilerinden Gencay Kasapçı'nın bu teknikle yaptığı resimleriyle Fabrizio Corneli'nin ışık oyunlarını kullandığı "Dervisch" çalışması, serginin ilgi çeken eserleri arasında yer alıyor.
Resimler, rezidansta 6 ay boyunca sergilenecek.
Aria, Ankara, İtalya, Güncel
Kaynak: AA