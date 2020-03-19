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İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor

İtalya'da son 4 haftadır koronavirüs sebebiyle yaşanan acil durumda, son günlerde en çok vaka ve ölü sayısının görüldüğü Bergamo'da cenazeleri almak için sabah saatlerinde kente çok sayıda askeri kamyon giriş yaptı.

19.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:22

İtalya , koronavirüste Çin'de ilk vakanın geçen yılın sonlarında tespit edilmesinden bu yana bir günde en yüksek resmi koronavirüs ölüm oranını kaydetti. Dün ülke, koronavirüs enfeksiyonlarının yavaşlamaya başlamasından sadece bir gün sonra Kovid-19'tan 475 yeni ölüm bildirdi.

İtalya Sivil Koruma Ajansı 4 bin 207 yeni Kovid-19 vakası duyurdu ve toplam vaka sayısı 31 bin 506'dan 35 bin 713'e çıktı.

EN KÖTÜ ETKİLENEN BÖLGEDE HASTANE ÇALIŞANLARI TABUTLARI HAZIRLIYOR

İtalya'nın salgından en kötü etkilenen bölgesi olan Lombardiya eyaletinde yer alan Bergamo'daki hastane çalışanları, Ponte San Pietro hastanesinde tabutları hazırlarken görüntülendi. İtalya'daki doktorlar yoğun bakımlarda yığınlarca hasta olduğunu anlattılar.

Sağlık görevlileri özellikle, enfekte vaka ile dolu olan Bergamo'daki hastaları tedavi etmek ve durmadan artan vakalara yetişebilmek için mücadele ediyor. Kriz nedeniyle bölgede bulunan 950 yataklı hastane diz çökmüş durumda, hastanenin en kıdemli dört çalışanından üçü enfekte oldu.

İtalya'nın Bergamo şehrinde cenazeleri almak için ordu harekete geçti

ORDU CENAZELER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İtalya'da son 4 haftadır koronavirüs (Covid-19) sebebiyle yaşanan acil durumda, son günlerde en çok vaka ve ölü sayısının görüldüğü Bergamo'da cenazeleri almak için sabah saatlerinde kente çok sayıda askeri kamyonun giriş yaptığı belirtildi.

Basına yansıyan haberlere göre, askeri araçların 60 kadar cenazeyi defin işlemi veya başka şehirlerdeki krematoryumlara götürmek üzere kentten aldığı aktarıldı.

İtalya'nın Bergamo şehrinde cenazeleri almak için ordu harekete geçti
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İtalya’da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Etiketler : Koronavirüs, İtalya, Dünya, Güncel

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