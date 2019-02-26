İtalya'nın En Önemli Caz Müzisyenleri; Maurizio Giammarco, Giampaola Casati ve Furio Di Castri...

Kenan Doğulu
, yapımcılığını Blue in Green'in yaptığı 'Kenan Doğulu Swings Blue In Green Big Band' konseri ile caz severlerle buluşuyor. 29 Kasım 20.00'de İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
'nde düzenlenecek "1 Festival İzmir" projesi kapsamında sahne alacak Kenan Doğulu İzmirlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak. Kenan Doğulu konserde, Tutamıyorum Zamanı, Aşk ile Yap, Güzeller İçinden, Kurşun Adres Sormaz Ki, Pamuk gibi dillerden düşmeyen şarkılarını, Big Band düzenlemeleri ile seslendirilecek. Kenan Doğulu'nun 'Swings Blue In Green Big Band' konserinde seslendirecaği şarkıların orijinal düzenlemeleri, Chet Baker, Lester Bowie, Dave Liebman, Paolo Fresu gibi isimlerle ortak projelerde yer alan ve halen Roma
Big Band'in şeflik görevini yürüten Maurizio Giammarco, Giampaolo Casati ve Furio di Castri tarafından yapıldı. Konserin müzik direktörlüğünü Chet Baker, Michael Brecker, John Scofield, Michel Petrucciani, Joe Henderson gibi isimlerle beraber ortak projelerde yer alan ve halen G. Verdi Torino
Konservatuarı Jazz Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Furio di Castri üstlenirken, şefliğini ise Ralph Moore, Carla Bley, Tullio de Piscopo, Riccardo Zegna
, gibi isimlerle ortak çalışmalarda bulunan Giampaolo Casati yapıyor.
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Kaynak: DailyMotion.com