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İtalya'nın İlk Koronavirüs Mağduru Taburcu Edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgını, Avrupa'da en çok İtalya'yı vurdu.

24.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:34
İtalya'nın İlk Koronavirüs Mağduru Taburcu Edildi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgını, Avrupa 'da en çok İtalya 'yı vurdu. Ülkede toplam vaka sayısı 63 bin 927'ye ulaşırken, 6 bin 77 kişi de hayatını kaybetti.

20 Şubat'ta İtalya'nın Lombardiya bölgesinde hastaneye başvuran ve ülkede koronavirüse yakalanan ilk kişi olduğu bilinen 38 yaşındaki bir hastanın taburcu edildiği açıklandı. Mattia isimli hastanın, hastanedeki 1 aylık tedavi süreci sonrasında tamamen iyileştiği ve taburcu edildiği belirtildi.

Tedavisi sırasında bir süre makinelere bağlı kalan Mattia'nın sonunda makineye ihtiyaç duymadan kendi kendine nefes almaya başladığı ifade edildi. Ayrıca, Mattia'nın birkaç gün içinde bir çocuk beklediği de öğrenildi.

Mattia İtalya'daki ilk koronavirüs hastası olarak bilinse de, İtalyan doktorlara göre koronavirüs Mattia'dan daha önce İtalya'ya gelmiş olabilir. Doktorlar, geçen sonbaharda zatürreden öldüğü kayıtlara geçen bazı hastaların koronavirüs geçirmiş olabileceklerinden şüpheleniyor.

Öte yandan Mattia'nın babasının, salgının başlangıcında yer alan Lombardiya'daki kasabalardan birinde yaşadığı ve geçen hafta hayatını kaybettiği bilgisi de basına yansımıştı.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Avrupa, İtalya, Teknoloji

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