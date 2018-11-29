İtalya Parlamentosu'ndan Göç Kurallarını Sıkılaştıran Yasaya Onay

İtalya
Parlamentosu, göç kurallarına bir dizi kısıtlama getiren yasayı onayladı. Yasanın yürürlüğe girmesi için ise Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella
tarafından da onaylanması gerekiyor. Ülkede sol kesim Mattarella'ya, yasayı onaylamaması çağrısı yapıyor.
Göç karşıtlığıyla bilinen Başbakan Yardımcısı
ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
'nin mimarı olduğu yasa, "Salvini kararnamesi" ve "güvenlik kararnamesi" olarak anılıyor.
İtalya Senatosu ay başında yasaya onay vermişti. Temsilciler Meclisi de 99'a karşı 396 oyla yasayı onayladı.
Özetle insani koruma statüsü almayı zorlaştıran ve bu statünün iptalini kolaylaştıran, sığınma başvurusunda bulunanların koşullarını ağırlaştıran düzenleme göç alanında çalışan derneklerden ve sol kanattan tepki çekti.
Muhalefetteki merkez-sol Demokratik Parti
milletvekilleri, yasanın oylandığı oturumda yüzlerine beyaz maskeler geçirerek "Bu kararname görünmez insanlar yaratacak" eleştirisinde bulundu.
Ağırlıkla göç kurallarını düzenleyen yeni güvenlik yasasında yer alan yeniliklerden bazıları şöyle:
Partizanlar Birliği: Apartheid kabusu
İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere ve faşist güçlere karşı savaşan partizanların kurduğu İtalyan Ulusal Partizanlar Birliği (Anpi) de bir açıklama yaparak yasanın "iltica, kabul ve entegrasyon haklarına ağır bir darbe" anlamına geldiğini belirtti.
Anpi Başkanı Carla Nespolo, "Güvenlik kararnamesinin onaylanmasıyla anayasa fiilen altüst ediliyor ve İtalya adli bir apartheid kabusuna giriyor" dedi.
Salvini: Bu daha başlangıç
Aşırı sağcı, göç karşıtı Lig Partisi'nin de lideri olan, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı
Salvini ise yasanın kabul edilmesinin ardından "Mutluyum, bugün hatırlanmaya değer bir gün" dedi. Salvini sosyal medyaya yazdığı mesajında de "Söz
verdiğim gibi Salvini kararnamesi yasalaştı! ve bu daha başlangıç" ifadelerini kullandı.
Salvini ayrıca, "BM
Küresel Göç Sözleşmesi" olarak da anılan, tam adıyla "Güvenli, Kurallı ve Düzenli Göç için Küresel Sözleşme"ni imzalamayacaklarını da söyledi. Salvini, hükümetin bu sözleşme için 10-11 Aralık
'ta Fas
'ın Marakeş
kentinde yapılacak toplantıya katılmayacağını bildirdi.
"Bu konuda benim pozisyonumu biliyorsunuz: Göç konusunda kararı İtalya ve İtalyanlar verir" diyen Salvini ve sözleşmenin parlamentoda görüşüleceğini söyledi.
Göç konusunda uluslararası işbirliği öngören Küresel Göç Sözleşmesi, "tüm göçmenlerin güvenliğini, haysiyetini, insan haklarını ve temel özgürlüklerini koruma" amacı taşıyan 2016 tarihli New York
Deklarasyonu'nu temel alıyor.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:06