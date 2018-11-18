İtalya - Portekiz: 0-0

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta, 7 maçla sona erdi. UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun 5. haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 müsabaka oynandı. Portekiz
yarı finale kaldı
A Ligi 3. Grup'ta İtalya
, Giuseppe Meazza Stadı
'nda Portekiz'i konuk etti. İki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Portekiz, 8 puanla grubunu lider tamamlamayı ve Uluslar Ligi'nde yarı finale kalmayı garantiledi.
B Ligi 2. Grup'ta konuk ettiği İsveç
'e 1-0 mağlup olan Türkiye
ise C Ligi'ne düştü.
C Ligi 4. Grup'ta Sırbistan
, ağırladığı Karadağ
'ı Beşiktaş
'ta forma giyen Adem Ljajic
ve Aleksandar Mitrovic'in golleriyle 2-1 mağlup ederek üst lige çıkmak için önemli avantaj yakaladı.
Uluslar Ligi'nin altıncı haftası, yarın yapılacak 7 maçla başlayacak. Öne çıkan karşılaşmalarda, A Ligi 2. Grup'ta İsviçre- Belçika
, A Ligi 4. Grup'ta ise İngiltere- Hırvatistan
karşılaşacak.
Alınan sonuçlar şöyle: A Ligi
3. Grup: İtalya - Portekiz: 0-0B Ligi
2. Grup: Türkiye - İsveç: 0-1C Ligi
1. Grup: Arnavutluk
- İskoçya: 0-4
4. Grup: Sırbistan - Karadağ: 2-1
4. Grup: Romanya
- Litvanya
: 3-0D Ligi
3. Grup: Azerbaycan
- Faroe Adaları
: 2-0
3. Grup: Malta
- Kosova
: 0-5
Karadağ,İtalya,Portekiz
18 Kasım 2018 Pazar 04:10