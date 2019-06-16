16.06.2019 17:06
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İtalya Sardinya Rallisi'nde kazanan Dani Sordo

İtalya Sardinya Rallisi

Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 2019 sezonu, İtalya'nın Sardinya Adası'nda devam ediyor.

Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 2019 sezonu, İtalya'nın Sardinya Adası'nda devam ediyor.
Sezonun 8'inci yarışı, 13-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. 19 etaptan oluşan yarışta 310.52 kilometrelik yolu tamamlayan dünyaca ünlü pilotların kıyasıya mücadelesi nefesleri kesti. Rallinin kazananı ise Hyundai Motorsport pilotu Dani Sordo oldu.
Şampiyonluk için mücadele eden pilotlar dört günde 19 etabı geçip, toplamda 310.52 kilometre yol kat ettiler. İtalya Sardinya Rallisi'ni birinci olarak tamamlayan isim ise Hyundai Motorsport pilotu Dani Sordo oldu. Dani Sordo'nun toplam 3 saat 32 dakika 27 saniye ile bitirdiği ralliyi M-Sport pilotu Teemu Suninen, 13 saniye farkla ikinci, Hyundai Motorsport pilotu Andreas Mikkelsen ise 32 saniye farkla üçüncü tamamladı.
TÜRKİYE RALLİSİ 12-15 EYLÜL'DE MARMARİS'TE
Bu yıl 14 farklı ülkede gerçekleşecek Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11'inci ayağı ise yine Türkiye'den geçecek. Marmaris'te 12-15 Eylül tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) ev sahipliğinde devam edecek büyük heyecan, motor sporlarını yakından takip eden seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya Ralli Şampiyonası, 10 ayda 14 yarışa sahne olurken, pilotlar dört ayrı kıtada mücadele edecek. Şili'nin ardından sırayla Portekiz, İtalya, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İspanya ve Avustralya yarışlara ev sahipliği yapacak.


Kaynak: DHA
Türkiye, Sardinya Adası, İtalya, Spor

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