Haberler » Politika » İtalya Savunma Bakanı Guerini, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü - Haberler

İtalya Savunma Bakanı Guerini, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

18.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:56İtalya Savunma Bakanı Guerini, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın Erbil kentine geldi. Akşam saatlerinde Erbil Havalimanı'nda (IKBY) Dış ilişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi ve yetkililer tarafından karşılanan Guerini, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

IKBY Başbakanlık Basın Ofisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeleri ele alan iki tarafın, terör örgütü DEAŞ'ın bölge güvenliği için oluşturduğu tehdidi ele aldığı belirtildi. - ERBİL

Mesut Barzani, İtalya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

11:51 ABD'de Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi senatodan geçti - Haberler
11:46 Bilecik'te 3 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
11:45 Şentop, Azerbaycan'da Alivey tarafından kabul edildi - Haberler
11:44 Bilim Festivali minikleri büyüledi - Haberler
11:43 Nizip'te trafik uygulamaları - Haberler
11:15 Kadınlar, Kaz Dağları'ndaki altın madeni kazısına Las Tesis eylemiyle tepki gösterdi - Haberler
10:56 Kocasının 6 saat rehin aldığı kadın: Mutlu bir hayat yaşamak istiyorum - Haberler
10:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerle olan namaz anısı güldürdü - Haberler
10:41 İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Urla Belediye Başkanı'ndan veda paylaşımı - Haberler
10:39 Kendini yoğurtçu olarak tanıtan hırsız yaşlı kadının altı bin lirasını çaldı - Haberler
18.12.2019 12:00:00