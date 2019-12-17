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İtalya Savunma Bakanı Guerini: "Peşmerge'ye yardımlar sürecek" - ERBİL

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'yi Erbil'deki konutunda kabul etti.

17.12.2019 23:23 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:25
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'yi Erbil'deki konutunda kabul etti.
IKBY hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Guerini ile Barzani, askeri iş birliği ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele konularını ele aldı.
Guerini, görüşme sırasında terörün Irak'ta tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "İtalya'nın DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyon güçlerinin önemli bir partneri olarak Peşmerge güçlerine yardımı sürecek." ifadesini kullandı.
IKBY Başbakanı Barzani de Peşmerge güçlerine verilen destek dolayısıyla İtalya'ya teşekkür ederek, ikili ilişkilerin daha fazla gelişmesi temennisinde bulundu.
Guerini, Irak ziyareti çerçevesinde önce başkent Bağdat'a giderek, Iraklı mevkidaşı Necah eş-Şammari ile bir araya gelmişti.
Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak topraklarının üçte birini ele geçirmesinin ardından İtalya, ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri bünyesinde Erbil'de askeri danışmanlar bulundurmaya başlamıştı.
İtalya Savunma Bakanı Guerini:

Mesut Barzani, İtalya, Politika

Kaynak: AA


Politika

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