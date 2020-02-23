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İtalya Serie A'da koronavirüs nedeniyle 3 maç ertelendi

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugün oynanması planlanan 3 maç ertelendi.

23.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:22İtalya Serie A'da koronavirüs nedeniyle 3 maç ertelendi
1. Futbol Ligi'nde (Serie A) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugün oynanması planlanan 3 maç ertelendi.
Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki bugün yapılacak tüm etkinliklerinin askıya alınmasıyla bu bölgelerde oynanması planlanan Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari ve Inter-Sampdoria maçları başka bir tarihte yapılacak.
Sivil Savunma Direktörü Angelo Borrelli, dün yaptığı basın toplantısında şu ana kadar Kovid-19 salgınının İtalya'da toplam 79 kişide görüldüğünü, bunlardan 2'sinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin Roma'da taburcu edildiğini, 76'sının durumunun ise pozitif olduğunu bildirmişti.

İtalya Serie A, İtalya, Güncel

Kaynak: AA

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