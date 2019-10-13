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İtalya sokaklarında hayranlarının ilgisinden yürüyemeyen Can Yaman'a Türk takipçilerden tepki: Kalsana orada!

Ünü ülke sınırlarını aşan Can Yaman, gittiği İtalya'nın Roma kentinde sokakta yürürken kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bayan hayranlarının ortasında kalan Yaman yürümekte güçlük çekti. Oyuncunun bu görüntüsü ise sosyal medyada eleştiri aldı.

13.10.2019 15:44

Başrolünde yer aldığı Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Can Yaman, dizinin final yapmasından sonra Avrupa basının da dikkatini çekti. Yaman, gittiği Roma'da hayranlarının ilgisinden yürüyemedi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüye ise çoğu kullanıcı tepki gösterdi.

"NE OLUR ORADA KAL"

Çoğu Twitter kullanıcısı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaman'a "Kalsana orada Allah aşkına ne olur" yorumunu yaptı.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Yaman, "Roma'da kaldığım otelin önünde sabah 7'den beri heyecanla bekleyen fanlarıma sürpriz yapıp beklemedikleri bir yerden çıktım ve onlarla kucaklaştım.. Yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" diyerek ilgi gösteren hayranlarına teşekkür etti.

İşte Can Yaman'ın görüntüsüne yapılan yorumlar;


İtalya sokaklarında hayranlarının ilgisinden yürüyemeyen Can Yaman'a Türk takipçilerden tepki: Kalsana orada!

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YORUMLAR(2)
UCUBE:Bunun neyini seviyorlar hala anlamıyorum, instagramın''da bile bir sürü takipçisi vede yorum yazan var. Arkadaş bu adam gibi dışarıda bir sürü var. İlla yani ulaşamadığınız şeyleri mi sevmek zorundasınız? Hayır anlamıyorum, sanki dönüp o cayır cayır yananlara bakacak ya da oturup konuşacak. Adam sizin üzerinizden para kazanıyor keyfine bakıyor. ;)))
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MCGONUL:aradaki fark su kardes, o beton mikser gibi dalyan gibi delikanlı, sen ise maalesef bir ''''ucube'''' . . . . . . :)
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