İtalya sokaklarında hayranlarının ilgisinden yürüyemeyen Can Yaman'a Türk takipçilerden tepki: Kalsana orada!

Başrolünde yer aldığı Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Can Yaman, dizinin final yapmasından sonra Avrupa basının da dikkatini çekti. Yaman, gittiği Roma'da hayranlarının ilgisinden yürüyemedi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüye ise çoğu kullanıcı tepki gösterdi.

"NE OLUR ORADA KAL"

Çoğu Twitter kullanıcısı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaman'a "Kalsana orada Allah aşkına ne olur" yorumunu yaptı.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Yaman, "Roma'da kaldığım otelin önünde sabah 7'den beri heyecanla bekleyen fanlarıma sürpriz yapıp beklemedikleri bir yerden çıktım ve onlarla kucaklaştım.. Yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" diyerek ilgi gösteren hayranlarına teşekkür etti.

İşte Can Yaman'ın görüntüsüne yapılan yorumlar;



