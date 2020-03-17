İtalya sokaklarında Korona sessizliği
İtalya'da Korona virüsü salgını nedeniyle ülkenin karantina altına alınması tarihi ve turistik mekanların boş kalmasına neden oldu.
17.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:39
İtalya 'da Korona virüsü salgını nedeniyle ülkenin karantina altına alınması tarihi ve turistik mekanların boş kalmasına neden oldu.
Korona virüsü vakalarının 27 bin 980'e, can kayıplarının ise 2 bin 158'e yükseldiği İtalya'da tüm ülke günlerdir karantina altında. İtalya halkı karantina nedeniyle evlerinden çıkamazken, bir çok turistik bölge de ıssız kaldı.
Başkent Roma 'daki en turistik mekanlardan biri olan ve her yıl milyonlarca turistin bozuk para atıp dilek tuttuğu Aşk Çeşmesi'nden (Trevi Çeşmesi) Navona Meydanı'na kadar bir çok turistik noktada sokaklar sessizliğe gömüldü.
Katolik Hristiyanlığın merkezi Vatikan'da da Korona virüsü nedeniyle önlemlerin arttırılırken meydanlarında kimse kalmadı. Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis, karantina nedeniyle boş kalan Aziz Petrus Meydanı'nda, geleneksel kutsama ayinini gerçekleştirdi.
Korona salgınında Çin dışında en çok can kaybının yaşandığı İtalya'nın en turistik kentlerinden Milano'nun alışveriş caddeleri ile kanallar şehri Venedik'te de aynı manzaralar görüldü. - ROMA
Korona virüsü vakalarının 27 bin 980'e, can kayıplarının ise 2 bin 158'e yükseldiği İtalya'da tüm ülke günlerdir karantina altında. İtalya halkı karantina nedeniyle evlerinden çıkamazken, bir çok turistik bölge de ıssız kaldı.
Başkent Roma 'daki en turistik mekanlardan biri olan ve her yıl milyonlarca turistin bozuk para atıp dilek tuttuğu Aşk Çeşmesi'nden (Trevi Çeşmesi) Navona Meydanı'na kadar bir çok turistik noktada sokaklar sessizliğe gömüldü.
Katolik Hristiyanlığın merkezi Vatikan'da da Korona virüsü nedeniyle önlemlerin arttırılırken meydanlarında kimse kalmadı. Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis, karantina nedeniyle boş kalan Aziz Petrus Meydanı'nda, geleneksel kutsama ayinini gerçekleştirdi.
Korona salgınında Çin dışında en çok can kaybının yaşandığı İtalya'nın en turistik kentlerinden Milano'nun alışveriş caddeleri ile kanallar şehri Venedik'te de aynı manzaralar görüldü. - ROMA
Kaynak: İHA
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