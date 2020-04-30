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İtalya sokaklarında yasa dışı at yarışı

İtalya sokaklarında yasa dışı at yarışıTuba KARA, (DHA) Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan İtalya sokaklarında kalabalık bir grup sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak at yarışı düzenledi.

30.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:30
İtalya sokaklarında yasa dışı at yarışı
Tuba KARA, (DHA) Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan İtalya sokaklarında kalabalık bir grup sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak at yarışı düzenledi.
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da,sokağa çıkma yasağına rağmen Palermo kentinde yaklaşık 20 kişilik grup caddede at yarışı düzenledi. Görenleri hayrete düşeren görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, olaya tepki gösteren bir çok kişi Ne sosyal izolayona ne de trafik kurallarına uyuyorlar. Umarız ciddi tedbirler alınıyordur dedi.Güvenlik güçleri tarafından el konulan Buggy ve Scooter isimli yarış atları, sağlık durumlarının kontrolü için bir tesise getirildi.Yarışın organizatörleri ve iki at sürücüsü henüz yakalanamadı. İtalya sokaklarında yasa dışı at yarışı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İtalya, DHA, Güncel, Haber

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