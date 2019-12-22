İtalya Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına tepki: Sporla aklama girişimi

İtalyan futbol takımları Juventus ile Lazio'nun bugün karşı karşıya geleceği İtalya Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da yapılması insan hakları savunucularından tepki çekti.

Uluslararası Af Örgütü ve İtalyan Gazeteciler Sendikası'nın da aralarında yer aldığı kuruluşlar, Suudi Arabistan'ın yüksek meblağlar karşılığında bu gibi etkinliklere ev sahipliği yapmasını, insan hakları sicilini "sporla aklama" çabası olarak değerlendiriyor. Suudi Arabistan'la anlaşma imzalayan İtalya birinci ligi Serie A yönetimi ve futbol kulüpleri de eleştiriliyor.

Eleştirilerin temelinde, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi, Riyad yönetiminin Yemen'de düzenlediği saldırılar, kadın hakları savunucularına ve muhaliflere yönelik baskılar da yer alıyor.

Uluslararası Af Örgütü, bu hafta içinde yaptığı açıklamada İtalyan Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasının "sporla aklama stratejisinin zaferi olduğunu" belirtti. Örgüt "sporla aklama" terimini, "imajını modernleştirmek ve dikkatleri çok kötü durumdaki insan hakları karnesinden uzaklaştırmak için spordan faydalanma" şeklinde tanımlıyor.

İtalyan Gazeteciler Sendikası Başkanı Giuseppe Giulietti de İtalyan takımlarına "en azından sahaya Cemal Kaşıkçı'nın bir fotoğrafıyla çıkmaları" çağrısı yaptı.

Hatice Cengiz: Kalp kırıcı

Geçen hafta İtalyan Senatosu'nda bir toplantıya katılmak üzere Roma'ya gelen Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de İtalyan takımlarının Süper Kupa maçının Riyad'da düzenlenmesine tepki göstermişti.

Cengiz, Suudi Arabistan'ın bu gibi etkinlikleri siyasi amaçla kullandığını ve İtalyan takımlarının da bunu kabul etmesinin Kaşıkçı cinayetinin "sorumluluğunu almamış bir yönetime verilmiş bir hediye" teşkil ettiğini söylemişti. Hatice Cengiz, bu maçın Riyad'da yapılmasının "kalp kırıcı" olduğunu, "vicdanı rahatsız ettiğini" belirtmişti.

İtalyan birinci ligi Serie A, 5 yıl içinde 3 Süper Kupa maçını Suudi Arabistan'da oynamak için değeri 20 milyon euro'nun üzerinde bir anlaşma imzalamıştı.

Serie A ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma 2018 ortalarında, Cemal Kaşıkçı cinayetinden önce imzalanmıştı.

Ancak anlaşma kapsamındaki ilk maç cinayetten sonra, geçen Ocak ayında Juventus ve Milan arasında Cidde'de yapılmıştı.