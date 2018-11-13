İtalya - Türkiye: 2-4

Down Sendrom Futsal A Takımı, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Avrupa
Şampiyonası'nın ilk maçında İtalya
'yı 4-2 mağlup etti.
Milli takım, Dünya Down Sendromlular Federasyonu tarafından ilk kez gerçekleştirilen ve İtalya'nın Terni şehrinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada rakibini Resul Orakçı, Hami Haldız, Anıl Koçak
ve Ali Topaloğlu
'nun golleriyle 4-2 mağlup etti. Birol Aydın
: "Sayın Yıldırım Demirören
'e şükranlarımı sunuyorum"
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye
Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yeni kurulan Down Sendrom Futsal Takımı'nın şampiyonaya iyi hazırlandığını belirterek, "Avrupa Şampiyonası'nda en büyük desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'dan gördük. Ayrıca yine bize desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya
'ya, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan
'a ve Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'e ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Amacımız Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getirmek." ifadelerini kullandı.
Bu arada milli takım, şampiyonadaki ikinci maçını yarın Portekiz
ile yapacak.
Avrupa,İtalya