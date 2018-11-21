İtalya, Ünlü Arama Kurtarma Gemisine El Koymaya Çalışıyor

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:30



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:30

İtalyan yetkililer, Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecileri taşıyan arama kurtarma gemisi Aquarius'a atık sisteminde kusur bulunduğu gerekçesiyle el koymaya çalışıyor.İtalyan yetkililer, Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecileri taşıyan arama kurtarma gemisi Aquarius'un faaliyetini engellemeye çalışıyor. İtalyan adli makamları gemi atıklarının bertaraf edilmesinde kusur bulunduğu iddiasıyla Aquarius gemisine el konulmasını istedi. Kararı kınayan uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İtalyan makamların girişiminin tek amacının, denizde hayat kurtarma amacıyla yürütülen yardım faaliyetlerini suçlu gösterme olduğunu iddia etti.MSF: "Girişim kötü niyetlidir"MSF'nin Acil Durum Koordinatörü Karline Kleijer, "İnsan kaçakçılarıyla işbirliği yaptığımıza dair karalayıcı ve temelsiz suçlamalar, adli soruşturmalar ve insani yardım faaliyetlerimize karşı bürokratik engellerle geçen iki yılın ardından, şimdi de yasa dışı atık ticaretine yönelik organize suçla itham ediliyoruz. Denizde hayat kurtarmayı hedefleyen arama ve kurtarma çalışmalarını ne pahasına olursa olsun durdurmaya çalışan İtalyan yetkililerin bu son girişimi kötü niyetlidir" dedi.Bugüne kadar hiç sorgulanmadıAquarius'a el konulması isteği ve bazı banka hesaplarını dondurma emri, Catania Savcılığının bir süredir yürüttüğü soruşturmanın ardından geldi. Soruşturmanın ağırlıklı olarak yemek artıkları, kurtarılan kişilerin giysileri ve gemideki tıbbi faaliyetlerden kalan atıkların bertarafına yönelik olduğu açıklandı. Ancak MSF yetkilileri, arama kurtarma gemilerinin atık yönetimi dahil limanda gerçekleştirdikleri tüm işlemler, standart prosedürlere her zaman uyulduğunu ifade etti. Öte yandan 2015 yılından beri gemilerin prosedürlerinin hiçbir zaman sorgulanmadığı biliniyor. İtalyan yetkililerle iş birliği yapmaya hazır olduklarını açıklayan MSF yetkilileri, savcılığın ithamlarının kötü niyetli olduğunu söyleyerek, ithamların reddedildiğini açıkladı. - ROMA