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İtalya ve ABD'den Elazığ depremi için Türkiye'ye taziye

İtalya ve ABD'den Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve destek mesajları gönderildi.

25.01.2020 21:48 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:48İtalya ve ABD'den Elazığ depremi için Türkiye'ye taziye
ve ABD'den 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve destek mesajları gönderildi.
İtalya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun dün akşam Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında Türk mevkidaşına, İtalya'nın taziyelerini ve desteğini belirttiği kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı da deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Korkunç depremin ardından düşüncemiz Türkiye'deki dostlarımız ve müttefiklerimizle. Bu trajedide sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Deprem, İtalya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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