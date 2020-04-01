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İtalya ve İspanya'dan tıbbi malzemeler için Türkiye'ye teşekkür

İtalya ve İspanya'nın NATO nezdinde daimi temsilcilikleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK), gönderilen sağlık malzemeleri için teşekkür etti.

01.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:16
İtalya ve İspanya'dan tıbbi malzemeler için Türkiye'ye teşekkür
İtalya ve İspanya 'nın NATO nezdinde daimi temsilcilikleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK), gönderilen sağlık malzemeleri için teşekkür etti.
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan İtalya'nın NATO Daimi Temsilciliği, "Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi'nin aktive edilmesinin ardından müttefikimiz Türkiye , İtalya'ya kritik tıbbi malzeme gönderiyor." ifadesini kullandı.
"Türk dostlarımıza dayanışmalarından ötürü müteşekkiriz." denilen mesajda, "Birlikte güçlüyüz" ve "Biz NATO'yuz" etiketleri de yer aldı.
İspanya'nın NATO Daimi Temsilciliği de "Kovid-19'la mücadelede de birlikteyiz." mesajıyla Türkiye'ye teşekkür etti.
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ise tıbbi malzeme kargoları üzerindeki Hazreti Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." mesajını içeren fotoğrafı paylaşarak, İtalyan ve İspanyol halkına selam gönderdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu belirtmişti.
Milli Savunma Bakanlığı, kendilerine ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ye ait uçak ile gönderileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, İspanya, İtalya, TSK, Güncel
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