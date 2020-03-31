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İtalya, virüs nedeni ile hayatını kaybedenler için yas tuttu

İtalya, korona virüs salgını nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşları için yas tutarken, bayraklar yarıya indirildi.

31.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:52
İtalya , korona virüs salgını nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşları için yas tutarken, bayraklar yarıya indirildi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Avrupa 'da korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 428'e ulaştı. İtalya, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşlarını anmak için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirirken, bayraklar yarıya indirildi. İtalyan Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen anma törenlerinde tüm devlet kurumlarında saat 12.00'de bayraklar yarıya indirilirken, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İtalya Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale ve Başbakanlık Binası Palazzo Chigi'nin yanı sıra Vatikan da bayraklarını yarıya indirerek anmaya katıldı.
Türkiye Roma Başkonsolosluğu da anma kapsamında konsolosluk binasındaki bayrağı yarıya indirdi.
İtalya, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu ülke konumunda bulunuyor.
(Burak Ortahamamcılar/İHA)
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İtalya, virüs nedeni ile hayatını kaybedenler için yas tuttu

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, İtalya, Güncel

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İtalya, virüs nedeni ile hayatını kaybedenler için yas tuttu
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