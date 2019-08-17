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İtalya'ya giden oyuncu Can Yaman, hayranları tarafından öpücüklere boğuldu

Dizisi final yaptıktan sonra İtalya'ya giden yakışıklı oyuncu Can Yaman, kaldığı otelin kapısında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

17.08.2019 16:27
İtalya'ya giden oyuncu Can Yaman, hayranları tarafından öpücüklere boğuldu

Star TV ekranlarında yayınlanan ve kısa süre önce final yapan Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman, İtalya'ya hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

HAYRANLARININ İLGİSİYLE KARŞILAŞTI

İtalya'da bulunan Can Yaman, bu sabah otelinden çıkarken kapıda bekleyen hayranlarının büyük sevgi gösteriyle karşılaştı. Oyuncu kapıdan çıkar çıkmaz kadın hayranları tarafından öpücüklere boğuldu. Çok sayıda İtalyan, oyuncuyla fotoğraf çektirebilmek için adeta yarış etti.

Aynı zamanda başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş dizisi İtalya'da yayınlanıyor.

MANZARA AŞKI ELE VERDİ

Aşk yaşadıkları söylenen Erkenci kuş dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman, tatil fotoğraflarını paylaştı. Çiftin art arda yükledikleri fotoğraflardaki manzara detayı ise ikilinin birlikte olduğunu kanıtlamış oldu.

Yakışıklı oyuncu Can Yaman ve rol arkadaşı Demet ÖzdemirYakışıklı oyuncu Can Yaman ve rol arkadaşı Demet Özdemir'in aşkı belgelendi

İtalya'ya giden oyuncu Can Yaman, hayranları tarafından öpücüklere boğuldu

Erkenci Kuş Dizisi, Can Yaman, İtalya, Star, Magazin

YORUMLAR (5)
AD: Elin italyani bile bizim artislere ilgi gösterir Biz ise yuhalar kusuru olmasada yaratırız. Vallaha oyuncu erkeklerimiz dünyaya bile fark atacak kadar yetenekli ve bir okadar yakışıklı yanlız bizim kezbanlarda iş yok bari ukraynadan rusyadan oyuncu ithal edelim kesenin ağzını aç ne yönetmenim. Eski tarih kafalarindan kalma lafla.Paramız dışarıya gitmesin diye yillarca bize kezbanlari seyrettirip işkence yaptiniz yeter bizde güzel görmek istiyoruz. Ilgililere duyrulur.
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OFFFFFFFFFFFFFFFF: bırakın kızları ben olsam bende öperim, yakışıklı kankam benim
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YAZIK: Zavallı kızlar :)))
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BAŞAK: Şu adamı sevmeyen tek kadın ben miyim acaba?
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DEVLET-İ ALİYYE: Tesbit Kadınların %50 si saf, erkeklerin %50 si kadın düşkünü.
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