06.06.2019 17:23
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İtalyan balıkçılar geri dönüşüm için Akdeniz'in çöplerini topluyor

İtalyan balıkçılar geri dönüşüm için Akdeniz

İtalyan balıkçılar Akdeniz'de plastik kirliliğine karşı harekete geçti. Her zamanki gibi Akdeniz açıklarında balık avlamaya çıkan birkaç balıkçı, bu sefer ağlarına takılan çoğunluğunu plastik atıkların oluşturduğu çöpleri denize geri bırakmıyor, bunun yerine onları geri dönüşüm topluyor.

İtalyan balıkçılar Akdeniz'de plastik kirliliğine karşı harekete geçti. Akdeniz açıklarında balık avlamaya çıkan balıkçılar, ağlarına takılan çoğunluğunu plastik atıkların oluşturduğu çöpleri denize geri bırakmıyor, bunun yerine onları ayırarak geri dönüşüme göndermek üzere topluyor.

Şimdiye kadar bir grup İtalyan balıkçı için iki seçenek vardı: Akdeniz'de ağlarına takılan çöpleri denize atmak ya da limana çıkarmak. Ancak çöplerle toprağa ayak bastıklarında yasa dışı taşımacılık nedeniyle ceza almaları söz konusuydu.
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Kaynak: Euronews.com
Akdeniz, Dünya