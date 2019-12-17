Haberler » Spor » İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı! - Spor

İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı!

Dünyaca ünlü İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport, UEFA Avrupa Ligi eşleşmelerine yer verdiği haberinde Medipol Başakşehir yerine Beşiktaş logosu kullandı.

17.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:05

UEFA Avrupa Ligi son 32 kura çekimi dün yapıldı ve , Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti. Bu eşleşmeleri dünya basını gördü.İtalya'nın ünlü gazetelerinden biri olan La Gazzetta dello Sport da kura çekimi haberini sayfasına taşıdı. Ancak bu haberde bizi ilgilendiren bir detay vardı.

"LOGOMUZDAN EMİN MİSİNİZ?"

Dünyaca ünlü gazetesi, Başakşehir'in logosu yerine 'ın logosunu sayfasına taşıdı. Bu olayı fark eden bir taraftar, sosyal medyadan gazetenin küpürünü paylaştı. Ardından Başakşehir de La Gazzetta dello Sport'a maskotu olan baykuşun yer aldığı bir ile 'Kulüp logomuzdan emin misiniz?' tweetini attı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Daha sonra da İtalyan gazete, Twitter hesabından "Üzgünüz, bir hata yaptık. Lütfen özürlerimizi kabul edin" paylaşımında bulundu.

İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı!

Başakşehir, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (4)
HAKO7:normaldir, istanbulda çok fazla takım var, seyircili olanlar akla geliyor ne yapsın adamlar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
POLAT:OKADAR KÜCÜMSEMİŞLERKİ LOGOYU KOYMAMIŞLAR ONLARDA BİLİYO BELEDİYENİN TAKIMI DİYE :)
Yayından Kaldır
1 3
Cevap yaz
BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:mübarek bir arma olmuş daha ne istiyorsunuz
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
LİVERPOOL:aynen ruhuna rahmet okutmuştuk :D
Yayından Kaldır
2 3
Spor

Son Dakika Haberleri

20:24 Maçın ardından - Spor
20:13 Güneş batmayan lig #12 - Spor
20:13 Alman pastası #5 - Spor
20:13 Tapas: Atıştırmalık La Liga #6 - Spor
20:13 NBA karnesi #8 - Spor
20:06 ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil'e destek! - Spor
19:09 Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor! - Spor
17:57 İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı! - Spor
17:21 Mircea Lucescu, Santos yolunda! - Spor
17:11 Lyon, Steven Nzonzi'ye talip oldu! - Spor
17.12.2019 20:32:00