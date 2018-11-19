İtalyan Basını, Beşiktaş'ın Rafael'i Kiralamak İstediğini Yazdı

Gökhan Gönül'e alternatif olacak bir sağ bek arayışını sürdüren Beşiktaş, rotasını Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlı kulüp, yaz transfer döneminde de uzun süre ilgi gösterdiği Fransız ekibi Lyon'da oynayan Rafael da Silva için bir kez daha harekete geçti.

BU SEZON 12 MAÇA ÇIKTI

İtalyan basını, Beşiktaş'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı futbolcuyu kiralamak için devre arasında teklifte bulunacağını iddia etti. Geçen sezon formasını Kenny Tete'ye kaptıran Rafael, bu sezon ilk 11'deki yerini geri aldı ve Lyon formasıyla 12 maça çıktı.

(Trtspor)