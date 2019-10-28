İtalyan basını, Eljif Elmas'ı yerden yere vurdu!

Napoli'nin SPAL ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan Eljif Elmas, tüm gazetelerden 'eksi not' aldı. La Gazzetta dello Sport, Eljif Elmas'a 10 üzerinden 5 verdi. Açıklamada, "Sağ tarafta çaresiz kaldı. Ne pozisyon bulabildi, ne de ritim." denildi. Il Mattino'da da Eljif için 10 üzerinden 5 verilirken, "Dümdüz bir futbol oynadı. Ne hücumda iyiydi, ne de savunmad. Kurtic'in attığı golle büyük bir hata yaptı." ifadeleri kullanıldı.

"NAPOLI'NİN EN ZAYIF HALKASI"

TuttoSport, Eljif'e 10 üzerinden 5.5 verirken, "Kurtic'in golünde çok büyük hata yaptı. Rakibe çok fazla boşluk verdi. Napoli'nin en zayıf halkasıydı. Değiştirilmesi doğru oldu." yorumu yapıldı. Corriere della Sera ve La Repubblica da Eljif'e 10 üzerinden 5 verdi.

(Sporx)