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İtalyan basını, Eljif Elmas'ı yerden yere vurdu!

İtalyan basını, Napoli'nin SPAL ile 1-1 berabere kaldığı maçta kötü bir performans sergileyen Eljif Elmas'a yüklendi.

28.10.2019 20:14

Napoli'nin SPAL ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan Eljif Elmas, tüm gazetelerden 'eksi not' aldı. La Gazzetta dello Sport, Eljif Elmas'a 10 üzerinden 5 verdi. Açıklamada, "Sağ tarafta çaresiz kaldı. Ne pozisyon bulabildi, ne de ritim." denildi. Il Mattino'da da Eljif için 10 üzerinden 5 verilirken, "Dümdüz bir futbol oynadı. Ne hücumda iyiydi, ne de savunmad. Kurtic'in attığı golle büyük bir hata yaptı." ifadeleri kullanıldı.

"NAPOLI'NİN EN ZAYIF HALKASI"

TuttoSport, Eljif'e 10 üzerinden 5.5 verirken, "Kurtic'in golünde çok büyük hata yaptı. Rakibe çok fazla boşluk verdi. Napoli'nin en zayıf halkasıydı. Değiştirilmesi doğru oldu." yorumu yapıldı. Corriere della Sera ve La Repubblica da Eljif'e 10 üzerinden 5 verdi.

(Sporx)

İtalyan basını, Eljif Elmas'ı yerden yere vurdu!

La Gazzetta dello Sport, Eljif Elmas, Napoli, Spor


YORUMLAR (5)
SERKAN B.:italyan comarlarina kazik atmak ayri bir tat
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FENERLİBAHÇELİ34:İyi allayıp pulladı Fenerbahçe, ne yapalım alan düşünsün hep biz mi düşüneceğiz.
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İTALYAN AYGIRI:Bu adam hülle ile transfer oldu katalülle ile geri döner
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RASAT:Hep sizden mi kazik yiyecez bu da size kazik olsun turkiyeden
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MALLOZ:fener iyi kakaladi bunu napoliye :D
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