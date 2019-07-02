02.07.2019 17:30
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İtalyan basını, Galatasaray'ın yeni forvetini duyurdu

İtalyan basını, forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, bonservisi Watford'da bulunan Stefano Okaka'yı transfer edeceğini yazdı.

İtalya'nın ünlü spor haber sitesi La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın sürpriz golcüsünü duyurdu. La Gazzetta dello Sport'ta Udinese'nin Nestorovski'yi transfer edeceğini belirten haberde, Galatasaray'ın sürpriz hamlesine de yer verildi.

UDİNESE'DE KİRALIK OLARAK FORMA GİYDİ

Bonservisi Watford'da olan ve geçtiğimiz sezon Udinese'de kiralık olarak forma giyen ve 16 karşılaşmada 6 gole imza atan Stefano Okaka'nın Galatasaray'a transfer olabileceğinin altı çizildi. 2016-17 sezonunun başında Watford'a transfer olan Okaka, Premier Ligde şu ana kadar 36 maçta forma giydi ve 5 gol 1 asistle mücadele etti.

(Fanatik)

İtalyan basını, Galatasaray'ın yeni forvetini duyurdu
Galatasaray, Udinese, İtalya, Spor

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