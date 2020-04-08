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İtalyan Belediye Başkanı fırsatçıları kınadı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan İtalya'nın Puglia bölgesindeki San Severo kentinin Belediye Başkanı Francesco Miglio, bölgede maskeleri yüksek fiyatla satanlara karşı Siz kan emicisiniz.

08.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:52
İtalyan Belediye Başkanı fırsatçıları kınadı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan İtalya 'nın Puglia bölgesindeki San Severo kentinin Belediye Başkanı Francesco Miglio, bölgede maskeleri yüksek fiyatla satanlara karşı  Siz kan emicisiniz. Tefeciniz sözleriyle tepki gösterdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsten (Covid-19) en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan İtalya'da, San Severo kentinin Belediye Başkanı Francesco Miglio, 1 euro değerindeki maskeleri 10 euroya satanları sosyal medya hesabından yayınladığı görüntü ile kınadı.

SİZ KAN EMİCİSİNİZ

San Severo Belediye Başkanı Francesco Miglio sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, yüksek fiyata maske satanları 'kan emici' olarak itham etti ve Sizin yaptığınız tefecilik dedi. Miglio açıklamasında, 1 euroya mal olan maskeleri 10 euroya satanların utanması gerekir. Utanın, sizler tefeciden başka bir şey değilsiniz. Gün, çıkar zamanı değil, dayanışma zamanıdır dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Puglia, İtalya, Dünya
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