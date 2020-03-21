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İtalyan Belediye Başkanı, önlemleri dinlemeyenlere böyle isyan etti

İtalyan Belediye Başkanı, önlemleri dinlemeyenlere böyle isyan ettiBeril SÖNMEZ, (DHA)- İtalya'nın Delia kabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajla isyan etti.

21.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:17
İtalyan Belediye Başkanı, önlemleri dinlemeyenlere böyle isyan etti
Beril SÖNMEZ, (DHA)- İtalya'nın Delia kabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajla isyan etti. Bancheri, Güzel günler gelecek. Herkes alışveriş için her gün sokağa çıkarsa her şey nasıl güzel olacak diye sordu.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajında, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşları eleştirdi. Bancheri, Çin'nin Guangdong bölgesinde yaşayan bir Türk vatandaşı tarafından Türkçe'ye çevrilen görüntülerde Başkan Bancheri, benzin istasyonlarına giden vatandaşlara seslenerek, Yetkililer karantinada, evinizde oturun diye yalvarıyorken, benzin alıp ne yapacaksınız diye sordu. Başkan Bancheri, Ben 20 yıl boyunca koştum, spor yaptım. Bu zamana kadar en fazla 20 kişinin koştuğunu gördüm. Şimdi kentteki herkes aniden sporsever oldu. Bu kadar insan aniden spor aşığı oldu. Evde 20 kişi toplanmış 'Güzel günler gelecek' afişi hazırlıyor. Virüs böyle yayılıyor diyerek isyan etti.
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İtalyan Belediye Başkanı, önlemleri dinlemeyenlere böyle isyan etti

Kaynak: DHA

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İtalyan Belediye Başkanı, önlemleri dinlemeyenlere böyle isyan etti
Etiketler : İtalya, Güncel

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