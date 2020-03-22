İtalyan belediye başkanından sokağa çıkanlara tepki: Ne zamandır koşmaya bu kadar meraklısınız!
İtalya'da Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajında, salgına rağmen sokağa çıkan halka tepki gösterdi.
22.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:54
İtalya 'da Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajında, salgına rağmen sokağa çıkan halka tepki gösterdi. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.View on euronews
Kaynak: Euronews.com