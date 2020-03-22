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İtalyan belediye başkanından sokağa çıkanlara tepki: Ne zamandır koşmaya bu kadar meraklısınız!

İtalya'da Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajında, salgına rağmen sokağa çıkan halka tepki gösterdi.

22.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:54
İtalya 'da Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajında, salgına rağmen sokağa çıkan halka tepki gösterdi. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.View on euronews İtalyan belediye başkanından sokağa çıkanlara tepki: Ne zamandır koşmaya bu kadar meraklısınız!

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İtalya, Dünya

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