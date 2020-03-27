İtalyan Belediye Başkanları Artık Neredeyse İsyan Ediyor
İtalyan belediye başkanları ve valiler, hala sokaklara çıkan halklarına öfkeli. O kadar ki, sokağa çıkıp insanları tek tek evlerine gönderiyorlar, televizyonlardan ya da sosyal medya hesaplarından, küfür de ederek, bölge halklarına evde kalmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorlar.
27.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:47
İtalyan belediye başkanları ve valiler, hala sokaklara çıkan halklarına öfkeli. O kadar ki, sokağa çıkıp insanları tek tek evlerine gönderiyorlar, televizyonlardan ya da sosyal medya hesaplarından, küfür de ederek, bölge halklarına evde kalmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorlar.
Kaynak: DailyMotion.com
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