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İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj

İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesajİtalya, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfektanlar, askeri kargo uçağıyla İtalya'ya ulaştı.

01.04.2020 23:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:26
İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye 'ye duygu dolu mesaj
İtalya, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfektanlar, askeri kargo uçağıyla İtalya'ya ulaştı. Malzemelerin ulaşmasının ardından Milano'da yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi isimli 10 yaşındaki çocuk, Türkiye'ye duygu dolu teşekkür mesajı yolladı.
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektan üretildi. Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden İtalya'nın ihtiyaçları doğrultusunda, askeri uçakla İtalya'nın başkenti Roma'ya gönderildi. Malzemelerin ulaşmasının ardından Milano'da yaşayan Ernest Gabrielle Scrocchi isimli 10 yaşındaki çocuk, Türkiye'nin İtalya'ya yardımlarından dolayı duygu dolu bir video yayımladı. Scrocchi videoda, "Türk halkına ve Türk devletine İtalya'ya yaptıkları bu yardım için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı" ifadelerini kullandı.
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İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye’ye duygu dolu mesaj

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, İtalya, Güncel

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İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj
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