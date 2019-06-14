14.06.2019 12:30
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İtalyan demiryolu şirketine Özpetek imzalı kısa film

İtalyan demiryolu şirketine Özpetek imzalı kısa film

Yönetmen Ferzan Özpetek, İtalyan devlet demiryolları şirketi FS'nin hızlı tren hizmetine başlayışının 10. yılı dolayısıyla çektiği kısa film ile takdir topladı.

Yönetmen Ferzan Özpetek, İtalyan devlet demiryolları şirketi FS'nin hızlı tren hizmetine başlayışının 10. yılı dolayısıyla çektiği kısa film ile takdir topladı.
FS'nin hızlı treninin 10. yıl dönümü için "Seni eve götüren ev" isimli kısa film çeken Özpetek, aile, ev, sevgi ve özlem temalarını trende birleştirdi.
Yaklaşık 40 yıldır İtalya'da yaşayan ünlü yönetmen, FS'nin kampanyalarında kullanılmaya başlanan kısa film hakkında basına yaptığı açıklamada, "Bu tecrübemde zor olan, demiryolu çalışanlarının hislerini ve duygularını anlatmak için doğru tonu ve anekdotları bulmaktı." dedi.
İtalya'da sık sık tren ile seyahat ettiğini ve seyahat boyunca kendisini ofiste veya evde gibi hissettiğini aktaran Özpetek, tren yolculuklarında yazmanın, okumanın, telefon etmenin büyük rahatlığını yaşadığını vurguladı.
Diğer yandan Özpetek'in kısa filmi özellikle sosyal medya kullanıcılarında büyük övgü alırken, birçok kişi filmi izlerken çok duygulandığını ve gözyaşlarına hakim olamadığını yazdı.
Yoğun bir yıl geçiren ve geçen mayıs ayında da Venedik Bienali için özel hazırladığı kısa filmi beğeniye sunulan Özpetek, şu sıralar yeni filmi Şans Tanrıçası'nın çekimlerini gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA
Ferzan Özpetek, Yönetmen, Kültür Sanat

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