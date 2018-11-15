15 Kasım 2018, 08:56
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İtalyan Devi Milan, Zlatan Ibrahimovic ile Anlaştı

İtalyan ekibi Milan, ABD Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic'le 1,5 yıllık anlaştı.

MLS ekibi Los Angeles Galaxy'de oynayan ve bir süredir Milan ile ismi anılan Zlatan Ibrahimovic hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Milan ile Zlatan Ibrahimovic anlaşma noktasına geldi. Haberde; Ibrahimovic'in Milan'dan yıllık 4 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Ayrıca 1.5 yıllık sözleşme yapılacağı kaydedildi.

Bu sezon Los Angeles Galaxy'de 34 maça çıkan İsveçli futbolcu, 23 gol attı ve 7 asist yaptı.

(Sporx)

Los Angeles,Milan
15 Kasım 2018 Perşembe 08:56



YORUMLAR (5)
NİYO: özlemiştik.
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BEKLE: gs ne yapıp edip sponsor bulup bu adamı almalı . Droba gibi 2 sene oynayıp bırakabilir .
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MEMO: Gerçekten efsane futbolculardan birisi
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AEA: Son Ronaldo İbrahimoviç raundu )
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FRT05: efsanedir
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