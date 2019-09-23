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İtalyan futbolunda ırkçılık hız kesmiyor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında ırkçı tezahüratlara maruz kalan Fiorentina'nın Brezilyalı oyuncusu Dalbert Henrique'e destek veren Napoli'nin Fransız oyuncusu Kalidou Koulibaly, "Evet, belki de biz farklıyız ama hepimiz kardeşiz." dedi.

23.09.2019 14:54İtalyan futbolunda ırkçılık hız kesmiyor
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında ırkçı tezahüratlara maruz kalan Fiorentina'nın Brezilyalı oyuncusu Dalbert Henrique'e destek veren Napoli'nin Fransız oyuncusu Kalidou Koulibaly, "Evet, belki de biz farklıyız ama hepimiz kardeşiz." dedi.
Serie A"da yeni bir ırkçılık olayı daha yaşandı. Ligin 4. haftasında 2-2 sona eren Atalanta-Fiorentina maçının 31. dakikasında, konuk takımın Brezilyalı oyuncusu Dalbert Henrique'e yönelik Atalanta tribünlerinden gelen ırkçı tezahüratlar nedeniyle oyun hakem Daniele Orsato tarafından 3 dakikalığına durdurulup, anons yaptırıldı.
Ligde dün yaşanan bu olayın ardından Napoli'nin Fransız futbolcusu Kalidou Koulibaly, sosyal medyadan ırkçılık karşıtı bir kampanya başlattı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'da doğup büyüdüğü Sant Die des Vosges'de başına bunların geldiğini belirterek, "Oğlumun da bunu anlamasını istiyorum. Umarım bunu, bana bir gün 'buu' yapanlar da anlar. Evet, belki de biz farklıyız ama hepimiz kardeşiz." ifadelerini kullandı.
Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de Atalanta-Fiorentina maçındaki ırkçılık olayına ilişkin karşılaşmanın hakemi Daniele Orsato'nun oyunu durdurmakla doğru karar verdiğini belirtti.
Orsato'nun çizgisinden gitmek gerektiğini ifade eden Ancelotti, "Bugün FIFA Başkanı da biz de bu hakaretlere, ırkçı saldırılara yeter diyoruz. Bunlara yönelik kuralların sert şekilde uygulanmasına ihtiyaç var ki, artık statlarda çok sayıda güvenlik kamerası da var. Bu bir avantaj." değerlendirmesinde bulundu.
-Lukaku da hedef olmuştu

İtalyan futbolunda bu sezonun önceki haftalarında Inter'in Belçikalı forveti Romelu Lukaku, ırkçı eylem ve söylemlerin hedefi olmuştu. İlk hafta maçında Cagliari seyircisi, Lukaku penaltı atarken "buu, buu" diye tezahürat etmiş, geçen hafta da bir yerel televizyon kanalındaki yorumcu, "Onu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir." demiş ardından da özür dilemek durumunda kalmıştı.

Fiorentina, Napoli, Spor

Kaynak: AA

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