Haberler » Spor » İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı - Spor

İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı

Türk gazeteci Dündar Keşaplı önderliğinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Tesisleri'ne gelen İtalyan basın mensupları, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali ile ilgili bilgi aldı. Tesisleri inceleyen İtalyan gazeteciler hayranlıklarını ifade ettiler.

28.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:02İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı

TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, İtalyan basın mensuplarına 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında bilgilendirmede bulundu. Roma'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Medipol Başakşehir ile bu akşam oynayacağı karşılaşmayı izlemek için 'a gelen İtalyan medya mensupları, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Tesisleri'ni ziyaret etti. Ziyarette Servet Yardımcı, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı finalin hazırlıkları hakkında İtalyan gazetecilere bilgi verdi.

ZİYARETE HAMİT ALTINTOP DA KATILDI

Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop'un da katıldığı ziyarette Corriere dello Sport'tan Guido D'Ubaldo, La Gazzetta dello Sport'tan Massimo Cecchini, Corriere della Sera'dan Luca Val D'isere, Il Messaggero'dan Ugo Trani, sportpress24.com'dan Stefano Ghezzi ve İtalya Spor Yazarları Derneği Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dündar Keşaplı yer aldı. Servet Yardımcı ve Hamit Altıntop, ziyarete katılan medya mensuplarına Milli Takım forması hediye etti.


Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:20 Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Isla için yaptığı itirazı reddetti
19:18 İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı
19:14 Trabzonspor-Getafe maçından notlar
19:05 Chapecoense küme düştü!
18:56 TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Isla'nın cezasını onadı
18:39 Tahkim Kurulu, Isla'nın cezasını onadı
18:22 Trabzonspor'da gençlik aşısı! Yaş ortalaması dikkat çekti
17:54 Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den transfer açıklaması
17:46 İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı
17:19 Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans!
17:12 Mbappe'nin PSG'de kalacağı açıklandı
15:52 Beyoğlu'nda bir internet kafeye silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
09:45 Kahramanmaraşlı esnaf, ocağına incir ağacı dikti
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 19:27:15