İtalyan gazeteden dikkat çeken Türkiye makalesi: Hafter'in ilerleyişini durdurdu

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Stampa'da, Francesca Sforza imzalı "Türkler, Halife Hafter'in ilerleyişini durdurdu. General, Di Maio'ya ateşkes sözü verdi" başlığıyla bir makale yayımlandı.

Makalede, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun sürpriz olarak önceki gün Trablus , dün de Bingazi'ye yaptığı ziyaretler ve özellikle de Bingazi'de darbeci General Hafter ile yaptığı görüşmelere yer verildi.

MASANIN ÜZERİNDEKİ KARTLARI DEĞİŞTİREN TÜRKLER OLDU

" Libya 'da bir hareketlenme var: General Halife Hafter, İtalyan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Bingazi'de gerçekleştirdiği görüşme sırasında ilk kez bir diyaloğa açık ve kalıcı bir ateşkes için çalışmaya hazır göründü." ifadesine yer verilen makalede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Elbette ki hiçbir garanti yok ancak diplomatik çözümleri dinlemeye daha fazla yatkınlık var. Bu yeni tavrın başlıca nedeni, Trablus'taki Türklerin varlığı. Bölgeyi askeri açıdan takviye ederek ve de her türlü saldırının başarısızlığa uğramaya aday olacağını Hafter'in açık ve net şekilde anlamasını sağlayarak, masanın üzerindeki kartları değiştirenler Türkler oldu.

Trablus, Ankara'nın sıkı kontrolü altında olunca ve Hafter'in askeri emelleri boyut değiştirerek aleni şekilde küçülünce, Bakan Di Maio'nun Berlin Konferansı'nda belirlenen 5+5 formatındaki diyaloğun pekiştirilmesi yönündeki mesajı, daha verimli bir saha bulmuş oldu."