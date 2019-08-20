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İtalyan hükümeti için kritik gün: Başbakan Conte istifa etmezse güven oylamasına gidilebilir

İtalyan hükümeti için kritik gün: Gözler Başbakan Giuseppe Conte'nin TSİ 16:00'da Senato'da yapacağı konuşmada olacak. Başbakan Conte konuşmasında Cumhurbaşkanı'na istifasını sunacağını açıklaması ya da güvenoyuna gidilmesi ihtimaller arasında.

20.08.2019 12:59 İtalyan hükümeti için kritik gün: Başbakan Conte istifa etmezse güven oylamasına gidilebilir
İtalyan hükümeti için kritik gün: Gözler Başbakan Giuseppe Conte'nin TSİ 16: 00'da Senato'da yapacağı konuşmada olacak. Yaklaşık bir hafta önce hükümet ortağı Lig Partisi (Lega) lideri Matteo Salvini'nin 'sandık' çağrısı ile sarsılan İtalyan hükümetinde yaşanan krizin ilk aşamasını Başbakan Conte'nin konuşması belirleyecek.

İtalyan basını, Başbakan Conte'nin konuşmasında cumhurbaşkanına çıkarak istifasını sunacağını açıklaması yüksek ihtimal olarak değerlendiriyor. Bu durumda Lig Partisi- 5 Yıldız Hareketi (M5S) hükümeti sonra ermiş olacak.
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Cumhurbaşkanı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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