İtalyan hükümeti oy kullanma yaşını 16'ya indirmeyi planlıyor: Seçmen sayısı 1 milyon artacak

İtalya'da kısa süre önce göreve başlayan koalisyon hükümeti genel seçimlerde oy kullanma yaşını 18'den 16'ya çekmek için harekete geçti.

Demokratik Parti ile 5 Yıldız Hareketi'nin oluşturduğu koalisyon, eski başbakanlardan Enrico Letta tarafından yapılan teklife sıcak baktığını açıkladı.

Başbakan Giuseppe Conte, hükümetin henüz konuyu görüşmediğini fakat bunu yapabileceklerini belirterek teklifi geri çevirmeyeceğini işaret etti.

5 Yıldız Hareketi Başkanı Luigi Di Maio da Facebook'tan paylaştığı mesajında, "Gençlerin siyasetin merkezine konması, onların dinlenmesi ve onlara saygı duyulması lazım" ifadelerini kullanarak teklifin arkasında olacaklarını işaret etti.

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İtalya'da oy kullanabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Parlamento'nun üst kanadını seçmek için ise 25 yaşında olma şartı bulunuyor. Yapılacak değişiklikle İtalya Avrupa Birliği'nde Avusturya'nın ardından seçme yaşını 16'ya düşüren ikinci ülke olacak. Uzmanlara göre sandığa gidecek seçmen sayısı bir milyon kişi artacak.

Avrupa Birliği üyesi Almanya ve İskoçya'da bölgesel seçimlerde 16 yaşına girmiş gençler oy kullanabiliyor. Fakat genel seçimler için yaş sınırı hala 18'de bulunuyor.

Macaristan'da ise 16 yaşındaki bir genç evli olması şartıyla genel seçimlerde oy kullanabiliyor. Bekar bir gencinse sandığa gidebilmesi için 18 yaşını beklemesi gerekiyor.