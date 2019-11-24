Haberler » Güncel » İtalyan kıyılarında 5 göçmenin cesedi bulundu - Haber

İtalyan kıyılarında 5 göçmenin cesedi bulundu

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında dün alabora olan teknede bulunduğu belirtilen 5 kadın göçmenin cesedine ulaşıldı.

24.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:52İtalyan kıyılarında 5 göçmenin cesedi bulundu
'nın Adası açıklarında dün alabora olan teknede bulunduğu belirtilen 5 kadın göçmenin cesedine ulaşıldı.
İtalyan ANSA ajansının haberinde, Lampedusa Adası'nın bir mil açığında dün alabora olan tekneden ilk aşamada 13'ü kadın, 3'ü çocuk toplam 149 kişi kurtarıldığı belirtildi.
Haberde, göçmenlerin, 20 kişinin kayıp olduğunu bildirmesi üzerine arama çalışmalarına olumsuz deniz ve hava koşullarında devam edildiği bilgisi yer aldı.
Haberde, İtalya Sahil Güvenlik ekipleriyle mali polisin çalışmaları sonucu 5 kadın göçmenin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.
Agrigento Cumhuriyet Başsavcılığının da hadiseye ilişkin yasa dışı göçü teşvik, deniz kazası ve çoklu adam öldürme gibi suçlamalardan soruşturma açtığı belirtildi.
İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığınca dün yapılan açıklamada, önce 143 olarak açıklanan kurtarılan göçmen sayısının, ilerleyen saatlerde 149 olarak güncellediği ve kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedilmişti.

Lampedusa, İtalya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:40 Erbil'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
18:40 Rasulayn'da patlayıcı madde ele geçirildi
18:38 İmamoğlu'ndan Türkiye-AB ilişkileri yorumu
18:36 Resulayn'da çok sayıda patlayıcı imha edildi
18:33 Kulu'da Öğretmenler Günü etkinlikleri
17:47 İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır
17:23 AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı
17:10 AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:40 Tıraş olmaya gelen 49 yaşındaki sapıktan, 15 yaşındaki çırağa iğrenç teklif!
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
24.11.2019 18:40:59