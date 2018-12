İtalyan Lüks Moda Markası Prada'ya Irkçılık Suçlaması

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:56



İtalyan lüks moda evi Prada , ırkçı bir figüre benzeyen maskot ürünleri nedeniyle boykot çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.Prada'nın "Pradamalia" aksesuar serisinde yer alan ve 550 dolara satılan maymun figürü, siyahları aşağılamak ve alay etmek için kullanılan "kara surat" (blackface) makyajına olan benzerliği nedeniyle tepki çekti."Kara surat" makyaj ve maskeleri, başta ABD olmak üzere Batı'da geçmişte beyaz aktörlerin siyahları karikatürize ederek canlandırması için kullanılıyordu.Prada'ya yönelik tepkiler, ABD'nin New York kentindeki bir mağazanın vitrininde sergilenen figürlerin bir avukat tarafından fark edilmesi üzerine geldi.Chinyere Ezie isimli avukat, dün Facebook 'ta paylaştığı mesajda şunları yazdı:"Herkese açık şekilde fazla ileti yayınlamıyorum ama şu an öfkeden titriyorum."Bugün, blackface hakkında bir sergiyi de içeren Smithsonian Afro-Amerikan Kültürü ve Tarihi Ulusal Müzesi'ne çok duygusal bir ziyaretin ardından New York'a döndüğümde, Prada'nın Soho'daki vitrininin önünden geçerken aynı ırkçı ve aşağılayıcı kara surat figürüyle karşılaştım."Ezie'nin "ırkçılığa hemen son", "boykot Prada" etiketleriyle paylaştığı bu mesajı binlerce destek yorumu aldı ve on bine yakın kişi tarafından paylaşıldı.Bu mesajın ardından diğer sosyal medya kanallarında da Prada'ya tepki ve boykot çağrıları yağmaya başladı. Twitter kullanıcıları "Kara surat affedilemez ve kabul edilemez, çünkü ırkçıdır, nokta. Tanrım! Ne düşünüyorlardı?!", "Bu kültür bir siyah çocuğun kalbini kaç kez daha kıracak? Buradan geçen bir siyah ebeveyn, kızlarına ya da oğullarına bu figürleri nasıl açıklayacak?", "Hey Prada… Aklınızı mı kaçırdınız? Mağazanızda sergilenen bariz ırkçı vitrinin farkında değil misiniz?" gibi mesajlarla Prada'ya boykot çağrısı yaptı. Ürün geri çekildi ama tepkiler dinmediTepkiler üzerine Prada bir açıklama yaparak söz konusu maskotları satıştan kaldırdığını duyurdu.Prada Grup'un açıklamasında ayrıca, "Grubumuz ırkçı görüntülerden nefret eder" denildi ve tepki çeken figürlerin "gerçek dünyaya ve kara surata atıfta bulunmayı amaçlamayan, hayali yaratıklar" olduğu belirtildi.Prada'nın bu mesajı da sosyal medyada tepkileri dindirmeye yetmedi.Bazı kullanıcılar markanın özür dilememesini eleştirdi.Bazıları da bunun basit bir hata ya da dikkatsizlik olamayacağını, böyle büyük bir markanın herhangi bir ürünün tasarlanmasından piyasaya sürülmesine kadar çok sayıda onaydan geçmesi gerektiğini vurguladı. Cadılar Bayramı 'nda da tartışıldıKara surat figürü geçen Ekim sonundaki Cadılar Bayramı sırasında da ABD'de büyük bir tartışmanın odağındaydı.Kara surat figürünün Cadılar Bayramı kostümü olarak kullanılması tepkilere yol açmış, NBC kanalının sunucularından Megyn Kelly ise bu kullanımı savunmuştu.Kelly'ye gelen sert eleştiriler üzerine NBC kanalı sunucunun programını yayından kaldırma kararı almıştı.İtalyan moda evlerinin ırkçılıkla suçlanması da ilk kez karşılaşılan bir hadise değil.Dolce&Gabbana markası da son olarak geçen ay ırkçı ve cinsiyetçi bulunan reklam kampanyası nedeniyle Çin 'de büyük tepki çekmişti.Dolce&Gabbana, 2016'da da bir ayakkabısına "köle sandaletleri" adını vermesi üzerine eleştiri almıştı.