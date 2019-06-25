25.06.2019 02:44
Haberler » Dünya » Haber
BBC

İtalyan mafya patronu Morabito, Uruguay'da hapisten kaçtı

İtalyan mafya patronu Morabito, Uruguay

İtalyan mafya patronu Rocco Morabito, ülkesine iade edilmek üzereyken, Uruguay'a tutulduğu hapishaneden firar etti.

İtalyan mafya patronu Rocco Morabito, ülkesine iade edilmek üzereyken, Uruguay 'a tutulduğu hapishaneden firar etti.

Uruguay, " Milano 'nun kokain kralı" diye bilinen uyuşturucu kaçakçısı Morabito'yu İtalya'ya iade etmeyi kabul etmişti.

'Ndrangheta' adlı suç çetesinin başı olduğundan şüphelenilen Morabito, 1995'ten bu yana İtalya'nın en çok aranan zanlılarından biriydi.

Morabito, 2017'de, 10 yıldır sahte kimlikle yaşadığı Punta del Este'de yakalanmıştı.

Ndrangheta mafyası, Güney İtalya 'daki Calabria bölgesinden geliyor ve Avrupa kokain ticaretinin yüzde 80'ini kontrol ettiği sanılıyor.

Uruguay Adalet Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, Morabito ve diğer üç mahkumun, çatıdaki bir delikten firar ettiği ve yakındaki bir çiftlik evinin sahibini soyup, parasını aldıkları belirtildi.

İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini , "Ndrangheta'nın başı, Rocco Morabito gibi bir suçlunun, İtalya'ya iadesi beklenirken Uruguay'da hapisten firar etmesi endişe verici ve ciddi. Nerede olursa olsun, Morabito'yuu avlamaya devam edeceğiz ve hak ettiği hapse koyacacağız." dedi.

52 yaşındaki Morabito'nun, Brezilya 'dan İtalya'ya kaçırılan yüzlerce kilo kokainden sorumlu.

Morabito, Eylül 2017'de Uruguay'ın başkenti Montevideo'da bir otelde kalırken tutuklanmıştı, ancak başkentin doğusundaki tatil kasabası Punta del Este'de bulunan lüks bir villada yaşıyordu.

BBC
İtalya , Uruguay , Dünya

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
02:44 İtalyan mafya patronu Morabito, Uruguay'da hapisten kaçtı
23:30 2. Abdülhamid Han'ın hayatını anlatan 'Usta' Kosova'da
23:16 2. Abdülhamid Han'ın hayatını anlatan 'Usta' Kosova'da
23:14 Güney Kıbrıs'ın 'ilk seri katiline' 7 ayrı müebbet
23:07 Avrupa Adalet Divanı: Polonya'da yargıçların emeklilik yaşını düşüren düzenleme AB hukukuna aykırı
22:07 23 Haziran İstanbul seçimi: Halkın gelir seviyesi siyasi tercihinde etkili oldu mu?
21:52 Tüketim ve mal hizmetlerinde Avrupa'da en ucuz ülke Türkiye